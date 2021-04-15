Шлях до півфіналу

Першими півфіналістами Ліги чемпіонів стали лондонське Челсі та французький ПСЖ. Ще два учасники путівок в 1/2 фіналу турніру визначились 14 квітня.

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ПСЖ у Парижі мінімально поступився знекровленій Баварії (0:1). Однак завдяки перемозі у першій зустрічі 3:2 зумів стати першим півфіналістом Ліги чемпіонів, вибивши чинного володаря трофею.

13 квітня Челсі зазнав поразки від Порту (0:1), але за сумою двох матчів саме "аристократи" з Лондона вирвали щасливий білет в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. До слова, португальці хоча й вилетіли на стадії чвертьфіналу, але їх гол у ворота команди Томаса Тухеля став справжнім шедевром Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті та Реал вийшли у півфінал після матчів проти Боруссії Дортмунд та Ліверпуля відповідно. Підопічні Пепа Гвардіоли у драматичному поєдинку вирвали звитягу у німців на виїзді (1:2). Переможним голом відзначився Філ Фоден. За сумою двох зустрічей "містяни" перемогли суперника з Дортмунда (2:4).

Реал розписав нульову нічию з Ліверпулем. Доля путівки у півфінал вирішувалась за сумою двох матчів. У першій зустрічі "Королівський клуб" зробив комфортну перемогу у рахунку – 3:1.

Хто вийшов в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

ПСЖ

Челсі

Реал

Манчестер Сіті

Півфінальні пари

ПСЖ – Манчестер Сіті

Челсі – Реал

Першій поєдинки 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 27 квітня. Матчі-відповіді заплановані на 4 травня.