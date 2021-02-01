Киевское Динамо в понедельник, 1 февраля, провело 5-й контрольный матч в рамках подготовки ко второй половине сезона-2020/2021. Киевляне провели спарринг с Динамо Тбилиси.

Источник: 24 канал

Динамо Киев – Динамо Тбилиси 1:0

Гол: Буяльский, 90+2 (п)

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Контрольный матч в Турции между двумя "динамовскими" командами завершились победой киевлян.

Победу украинской команде принес гол в компенсированное ко второму тайму время. В частности, Виталий Буяльский на последней минуте игры реализовал пенальти.

Эта игра для Динамо стала второй на сборах в Турции. В предыдущем поединке киевляне уступили Лудогорцу.

В общем Динамо провело уже 5-й контрольный матч. Киевляне в рамках сборов в ОАЭ проиграли Легии, победили Шахтер Солигорск и сыграли вничью против сборной Иордании.

Динамо Киев – Динамо Тбилиси видео полного матча

Календарь и результаты матчей Динамо на сборах в Турции