В понедельник, 1 февраля, футболист Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко перешел в итальянскую Аталанту. Официальных данных о контракте игрока клуб пока не дает, однако СМИ уже начали писать о зарплате украинца в итальянском клубе.

Источник: Calcioe finanza Так, по информации источника, зарплата украинца составляет 2 миллиона евро в сезон чистыми. Смотрите также Виктор Коваленко официально перешел в Аталанту Если данная информация соответствует действительности, то украинец стал самым высокооплачиваемым игроком Аталанты. На данный момент зарплата Иличича, Мюриэля и Сапаты – 1.8 миллиона, в Миранчука – 1.5 млн, в Малиновского, Кальдары, Де Рона, Пашалича и Толо – 1 млн. Что известно о карьере Коваленко Виктор – воспитанник академии Шахтера. Коваленко прошел все ступени и был лидером команды U19, которая играла в финале Юношеской лиги УЕФА 2015.

В составе сборной Украины U20 Виктор участвовал в чемпионате мира и с 5 голами стал лучшим бомбардиром турнира, получив "Золотую бутсу".

Коваленко дебютировал за Шахтер в сезоне-2014/15. За "горняков" Виктор провел 200 официальных матчей, в которых забил 32 гола.

Вместе с Шахтером он стал обладателем 10 трофеев: по 4 раза выигрывал чемпионат и Кубок, дважды – Суперкубок Украины.

Достижения Виктора Коваленко / Инфографика Спорт 24