Футболист сборной Украины Виктор Коваленко официально покинул донецкий Шахтер. Полузащитник продолжит карьеру в чемпионате Италии, где будет выступать за Аталанту.

Источник: сайт Аталанты

24-летний Коваленко подписал с Аталантой контракт до 2025 года. Украинский футболист будет выступать под 20-м номером.

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По данным специализированного портала Transfermarkt, Аталанта заплатила Шахтеру за Коваленко 770 тысяч долларов.

Следует отметить, что трансферная цена Коваленко составляет более 6 миллионов долларов. Итальянцам удалось дешевле приобрести Коваленко, ведь летом футболист мог бесплатно покинуть Шахтер.

У Виктора заканчивался контракт с Шахтером.

К сведению. В Аталанте выступает воспитанник Шахтера и действующий игрок сборной Украины Руслан Малиновский.

Что известно о Коваленко