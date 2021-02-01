Легендарный украинский боксер Владимир Кличко после завершения карьеры продолжает пожинать плоды своих побед. Владимир возглавил рейтинг лучших боксеров тяжелого веса среди представителей Европы.

Источник: Boxrec.com

Авторитетный портал Boxrec.com составил рейтинг среди европейских боксеров за всю историю тяжелого веса. Первую строчку с большим отрывом занимает Владимир Кличко.

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Кличко-младший, завершивший карьеру в 2017 году, имеет в своем активе 700,3 баллов. На втором месте – британец Леннокс Льюис – 512,2 очка. Он ушел из бокса в 2003 году.

На третьем месте действующий чемпион мира по версии WBC британец Тайсон Фьюри (327,7 баллов). Фьюри всего на несколько баллов опередил Виталия Кличко (324 балла).

В топ-10 нашлось место еще одному украинцу. Десятку замыкает непобедимый Александр Усик.

Топ-10 европейских боксеров тяжелого веса