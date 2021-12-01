При каком условии Ломаченко станет соперником Камбососа

Промоутер Камбососа назвал боксеров, с которыми может сразиться австралиец. Сначала он вспомнил об американце Джервонте Дэвисе. По словам Ди Беллы, это будет большое сражение.

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"Джервонта Дэвис – один из возможных соперников. Сначала нам нужно определиться с тем, что мы будем делать дальше. Если смотреть на большие бои, то Дэвис – это один из них", – сказал промоутер.

Лу Ди Белла заявил, что Ломаченко станет потенциальным соперником Камбососа, если 11 декабря победит Ричарда Комми. Промоутер отметил, что победа Ломаченко под вопросом, ведь Комми – крепкий орешек.

Ломаченко станет нашим возможным соперником, если победит Комми, но это еще под большим вопросом. Я был промоутером Комми, он ужасно хороший боец. Победитель этого поединка будет вариантом для нас,

– сказал Лу Ди Белла.

По словам промоутера, они готовы рассмотреть бой с Комми, если он справится с Ломаченко. Но украинец приоритетный вариант из-за своего реноме одного из лучших боксеров мира.

"Если победит Комми, мы рассмотрим его. Бой с Ломаченко будет больше из-за статуса Василия в индустрии", – резюмировал Ди Белла.

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