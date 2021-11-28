Лопес может не получить реванш

Уже первая защита титулов завершилась для Теофимо Лопеса провалом. Джордж Камбосос оказался "крепким орешком", который не смог расколоть американец.

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По раздельному решению судей победу одержал австралийский боксер. Лопес не сможет рассчитывать на реванш, если этого не захочет соперник.

В контракте поединка не было опции второго поединка. Правда, после боя Джордж заявил, что Лопесу нужно достойно принять поражение и предложил ему во второй раз выйти на ринг, но на этот раз уже в Австралии.

Бой Лопес – Камбосос