Лопес может не получить реванш
Уже первая защита титулов завершилась для Теофимо Лопеса провалом. Джордж Камбосос оказался "крепким орешком", который не смог расколоть американец.
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По раздельному решению судей победу одержал австралийский боксер. Лопес не сможет рассчитывать на реванш, если этого не захочет соперник.
В контракте поединка не было опции второго поединка. Правда, после боя Джордж заявил, что Лопесу нужно достойно принять поражение и предложил ему во второй раз выйти на ринг, но на этот раз уже в Австралии.
Бой Лопес – Камбосос
- Американец активнее начал бой. Боксеры не отсиживались в обороне и не присматривались друг к другу. Уже в стартовом раунде Теофимо побывал на канвасе.
- Такой же ответ американец отдал сопернику в 10-м раунде, когда попал в лицо Джорджу. Камбосос не удержался на ногах и завалился на покрытие.
- Американский боксер завершил бой с окровавленным лицом из-за рассечения.
- Бойцы провели 12-раундовый поединок, поэтому все решали судьи. Рефери отдали победу австралийцу.