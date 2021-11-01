Боксеры выйдут на ринг 11 декабря в Нью-Йорке в "Мэдисон-сквер-гарден".

Смотрите также TopRank подтвердил бой Ломаченко – Комми: дата и место проведения поединка

"Мэдисон-сквер-гарден" впервые за два года будет принимать вечер по боксу. Последний раз здесь проводили бой Теренс Кроуфорд и Эгидиюс Каваляускас: американец защитил звание чемпиона мира WBO в полусреднем весе, нокаутировав литовца в девятом раунде.

Кто такой Ричард Комми?