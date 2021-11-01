Боксеры выйдут на ринг 11 декабря в Нью-Йорке в "Мэдисон-сквер-гарден".
Смотрите также TopRank подтвердил бой Ломаченко – Комми: дата и место проведения поединка
"Мэдисон-сквер-гарден" впервые за два года будет принимать вечер по боксу. Последний раз здесь проводили бой Теренс Кроуфорд и Эгидиюс Каваляускас: американец защитил звание чемпиона мира WBO в полусреднем весе, нокаутировав литовца в девятом раунде.
Кто такой Ричард Комми?
- 34-летний боксер из Ганы, одержавший 27 побед в профессиональном боксе.
- Наивысшее достижение Комми – титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF. Он получил его в 2019 году, победив россиянина Ису Чаниева, однако в следующем же бою потерял пояс, уступив Теофимо Лопесу.
- После поражения от Лопеса Комми провел лишь один поединок, нокаутировав доминиканца Джексона Маринеса в феврале 2021 года.