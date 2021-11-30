"Мясорубка" за титулы

Об этом сообщил главный редактор журнала The Ring Даг Фишер. По его мнению, реванш между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом не столь реальный.

К теме Ломаченко не получит чемпионский бой против Камбососа: промоутер назвал другого соперника

Фишер заявил, что следующим соперником австралийца станет украинец Василий Ломаченко, потерявший чемпионские титулы в поединке с Лопесом. Теперь этими поясами владеет именно боксер из Австралии.

Реванш Камбосос – Лопес? Очень сомневаюсь. Думаю, следующим соперником будет Василий Ломаченко. Увидим,

– ответил редактор The Ring.

Если бой между Ломаченко и Камбососом таки состоится, победу по решению судей будет праздновать украинец. Так считает Фишер.

Бой с Ломаченко не является целью Камбососа

Боксер из Австралии может сам решать против кого выходить на ринг. В соглашении боя с Лопесом не было прописанного реванша с американцем, поэтому следующим соперником может стать кто-нибудь другой. Любопытно, что Камбосос пообещал Ломаченко поединок за титулы.

Промоутер австралийца Эдди Хирн заявил, что его клиент может провести бой против Дэвина Хейни за чемпионский титул WBC. Однако только при условии, что Хейни станет победителем в поединке с Джозефом Диасом, который состоится 4 декабря 2021 года.

Ломаченко же 11 декабря выйдет на ринг против боксера из Ганы Ричарда Комми. поединок состоится в Нью-Йорке.

Лопес склонился на колени перед соперником