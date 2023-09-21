20-го сентября состоялась закрытая встреча коллективов украинского высшего дивизиона. Представители команд выдвинули свои требования к судьям.

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Уже даже VAR не помогает

Элитные украинские коллективы собрались, чтобы поднять проблемы, возникающие в местном футболе. В частности, представители обсудили телепул, а также то, что клубы УПЛ клубы хотят получили выплаты солидарности от УЕФА, которые должны достаться российским коллективам. Но вот основной темой восхождения стало судейство в Украине.

Представители и владельцы команд по высшему дивизиону поделились своими идеями, которые должны улучшить ситуацию. В том числе было предложено назначать рефери на поединки с помощью публичной жеребьевки. Более того, считают нужным открыть оценки арбитров и вести рейтинг судей, а также заставить их комментировать свои решения, поскольку те часто ошибаются, что всегда вызывает волну возмущения у всех команд УПЛ. Интересно также то, что коллективы высшего дивизиона Украины даже готовы ежесезонно проводить всех арбитров через детектор лжи.

Стоит отметить. На заседании были представлены 9 клубов украинской элиты, а именно: Динамо (Игорь Суркис), Днепр-1 (Вячеслав Фридман), Заря (Евгений Геллер), Полесье (Геннадий Буткевич), Кривбасс (Константин Караманиц), Черноморец (Владимир Генинсон) ), Верес (Иван Надеин), Колос (Андрей Засуха) и ЛНЗ (Дмитрий Кравченко). Остальные же не смогли появиться на действе.

На заседании также предложили потребовать от Украинской ассоциации футбола не продлевать контракт с Лучано Лучи, который истекает в этом октябре). В свою очередь коллективы уже столкнулись с проблемой. Все потому, что клубы не могут воплотить эти идеи, поскольку комитет арбитров – это составляющая УАФ. Команды элиты все же попытаются сформировать свои требования и давить на ассоциацию. К тому же представители даже предложили идею забрать комитет арбитров под юрисдикцию Украинской Премьер-лиги, хотя такое развитие событий вряд ли возможно.

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