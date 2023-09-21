20-го сентября состоялась закрытая встреча коллективов украинского высшего дивизиона. Представители команд выдвинули свои требования к судьям.
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Уже даже VAR не помогает
Элитные украинские коллективы собрались, чтобы поднять проблемы, возникающие в местном футболе. В частности, представители обсудили телепул, а также то, что клубы УПЛ клубы хотят получили выплаты солидарности от УЕФА, которые должны достаться российским коллективам. Но вот основной темой восхождения стало судейство в Украине.
Представители и владельцы команд по высшему дивизиону поделились своими идеями, которые должны улучшить ситуацию. В том числе было предложено назначать рефери на поединки с помощью публичной жеребьевки. Более того, считают нужным открыть оценки арбитров и вести рейтинг судей, а также заставить их комментировать свои решения, поскольку те часто ошибаются, что всегда вызывает волну возмущения у всех команд УПЛ. Интересно также то, что коллективы высшего дивизиона Украины даже готовы ежесезонно проводить всех арбитров через детектор лжи.
На заседании также предложили потребовать от Украинской ассоциации футбола не продлевать контракт с Лучано Лучи, который истекает в этом октябре). В свою очередь коллективы уже столкнулись с проблемой. Все потому, что клубы не могут воплотить эти идеи, поскольку комитет арбитров – это составляющая УАФ. Команды элиты все же попытаются сформировать свои требования и давить на ассоциацию. К тому же представители даже предложили идею забрать комитет арбитров под юрисдикцию Украинской Премьер-лиги, хотя такое развитие событий вряд ли возможно.
Крайние ошибки судей в УПЛ
- 7-м тур украинской элиты был особенным, поскольку на каждом матче присутствовала система VAR. Но вот судьи все равно умудрились прибегнуть к ошибкам.
- КГК УАФ определил, что рефери приняли неправильные решения на таких поединках крайнего раунда, как: Шахтер – Оболонь (1:0), Кривбасс – Верес (2:1) да Александрия – Минай (1:1), где арбитр дал финальный свисток во время не завершенного эпизода, а "горожане" сразу забили не зачисленный гол. Также ряд спорных моментов был и во время встречи Динамо – Ворскла (2:0).
- Ряд тренеров УПЛ, в частности, возглавляющий Черноморец Роман Григорчук, практически после каждого матча громко говорят о проблемах судей в Украине, которые допускают ошибки не только в элите, но и в низших дивизионах.