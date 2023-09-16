Шахтер – Оболонь 1:0

Гол: Назарина, 77

Поединки Шахтера с Оболонью всегда складывались непросто. Не стал исключением и матч 7-го тура УПЛ, пишет 24 Канал.

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Непростая победа Шахтера

Игра подопечных Патрика ван Леувена откровенно не впечатляет на старте чемпионата. Вот и в поединке с 11-й командой УПЛ "горняки" имели ощутимые проблемы.

Уже на 33-й минуте встречи гости оказались в меньшинстве. Защитник Оболони Вовкун сбил футболиста Шахтера и увидел перед собой красный свет за второе предупреждение. Казалось, что горняки с легкостью воспользуются многочисленным большинством. Однако Оболонь не только защищалась, но и остро огрызалась.

На 70-й минуте мяч оказался в воротах чемпиона Украины после удара Краснопира. Однако арбитр зафиксировал офсайд у форварда киевлян.

И все же хозяева сумели добиться победного результата. Вышедший на замену Егор Назарина фирменным ударом метров с 20-25 отправил снаряд в сетку ворот Рыбки. Этот гол так и остался единственным в матче.

Шахтер упрочил лидерство в чемпионате. На счету "горняков" уже 17 зачетных пунктов. Подопечные ван Леувена на 5 очков опережают Черноморец и Полесье.

Оболонь остались на 11 месте. У команды Валерия Иващенко 5 баллов.

Видеообзор матча Шахтер – Оболонь