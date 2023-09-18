Динамо – Ворскла 2:0

Голы: Волошин, 5, Бенито, 83

Киевский клуб провел свой первый матч без многолетнего капитана команды Сергея Сидорчука, перебравшегося в бельгийское Вестерло. С капитанской повязкой киевлян на поле вывел Виталий Буяльский, пишет 24 Канал.

Стоит увидеть Огромный баннер с патриотическими лозунгами украсил легендарный стадион Динамо: невероятное фото

Уже на старте матча Динамо повело в счете. На 5-й минуте после филигранного ассиста пяткой от Ваната гол в ворота Ворсклы забил Волошин – 1:0.

Похоже, что обновленный стадион имени Валерия Лобановского вдохновил "бело-синих" на победную игру. На центральных трибунах арены в Киеве появился баннер с патриотическими лозунгами и гербом Украины.

В первом тайме хозяева поля полностью переиграли соперника из Полтавы. Однако на перерыв команды ушли при минимальной победе подопечных Мирчи Луческу в счете 1:0.

Отметим, что в первом тайме находилось несколько спорных эпизодов с решениями главного арбитра встречи. Чего стоит только эпизод с возможной игрой руки от Ярмоленко или желтой карточкой Да Силвы.

Шесть минут на поле и гол от Бенито

Во втором тайме обе команды создали немало моментов. Однако болельщики у своих экранов смогли увидеть только один гол, и то в конце поединка. На 77-й минуте "Мистер" выпустил на поле сменившего Ваната Бенито. Уже через шесть минут легионер удвоил преимущество киевлян.

Все началось с отбора мяча возле центрального круга от Андриевского, ценой возможной травмы. Буяльский, который был самым близким к эпизоду борьбы, подобрал мяч и сразу отдал на Бенито. Форвард не дал Павлюку отобрать мяч, обыграл голкипера, а в финальный момент еще и на покушении положил на газон все того из центрбека Павлюка и спокойно в пустые ворота закатил мяч. Счет на табло стал 2:0 в пользу Динамо.

Сразу после этого момента Луческу снял с игры одного из героев голевой атаки Андриевского, которому было больно после борьбы в центре поля.

До финального свистка два момента упустил Кабаев.

Поединок в Киеве закончился победой Динамо над Ворсклой 2:0.

Видео обеих голов Динамо в ворота Ворсклы