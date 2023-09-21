Представители клубов УПЛ провели встречу в загородном закрытом клубе под Киевом, но вот не все команды высшего дивизиона присутствовали на восхождении. Обсуждали арбитраж, телепул и обращение в УЕФА.

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Требуются изменения

На действе 20 сентября, которое не происходило уже более 10 лет, были представлены 9 клубов украинской элиты, а именно: Динамо (Игорь Суркис), Днепр-1 (Вячеслав Фридман), Заря (Евгений Геллер), Полесье (Геннадий) Буткевич), Кривбасс (Константин Караманиц), Черноморец (Владимир Генинсон), Верес (Иван Надеин), Колос (Андрей Засуха) и ЛНЗ (Дмитрий Кравченко). Остальные же коллективы не были категорически против встречи, однако по тем или иным причинам не смогли присоединиться к ней.

Основной темой собрания стало судейство в Украине. Владельцы и представители коллективов УПЛ поделились своими идеями, которые должны улучшить ситуацию. В частности, были озвучены предложения, предусматривающие назначение судей на поединки с помощью публичной жеребьевки. Также предсавники считают нужным открыть оценки рефери и вести рейтинг арбитров, а также заставить их комментировать свои решения, поскольку те часто ошибаются, что возмущает все клубы элиты. Клубы даже готовы ежесезонно проводить всех судей через детектор лжи.

Интересно. На заседании предложили потребовать от Украинской ассоциации футбола не продлевать контракт с Лучано Лучи (заканчивается в этом октябре).

Но вот представители клубов столкнулись с определенным "но". Дело в том, что команды не могут воплотить эти идеи, поскольку комитет арбитров – это составная часть УАФ, однако коллективы попытаются сформировать свои требования и давить на ассоциацию. Представители даже предложили идею забрать комитет арбитров под юрисдикцию УПЛ, хотя такое развитие событий вряд ли возможно.

Стоит отметить, что клубы также взялись за обсуждение проблемы телепула, а Динамо, Днепр-1 и Заря выступили "за" и даже не прочь подписать декларацию о намерении присоединиться к единому пакету телеправ, однако ведущие клубы продолжают выдвигать условие бесплатного доступа. Хотя бы до окончания войны. Очередная идея. прозвучавшая на заседании – это обратиться в УЕФА, чтобы те передали украинским клубам платежи солидарности, которые должны были получить российские коллективы, что составляет около 10 миллионов евро.

В свою очередь, представители клубов договорились оформить более конкретный список идей, которые они хотят претворить в жизнь, и утвердить этот план на следующей встрече. Очередное собрание должно состояться в желтые, скорее всего, после завершения контракта Лучано Лучи.

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