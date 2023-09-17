Кривбасс – Верес 2:1

Голы: Бескоровайный, 13, Илич, 86 – Кучеров, 34 (пен.)

Команда Юрия Вернидуба после 6 стартовых туров оказалась на третьем месте в турнирной таблице УПЛ. Чтобы сохранить мощный ход, Кривбассу нужно было побеждать в родных состояниях Верес, пишет 24 Канал.

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Нашла коса на камень

В предыдущем туре команда Сергея Лавриненко прервала свою безвыигрышную серию, одержав уверенную победу над Черноморцем (3:1). Из Кривого Рога Верес тоже надеялся приехать не с пустыми руками.

Хозяева поля с первых минут приступили к облоге ворот Паста. Уже на 13-й минуте Кривбасс открыл счет в матче. Центрбек "бело-красно-черных" Бескоровайный отправил мяч в сетку ворот Паста.

После пропущенного гола гости активизировали свои действия в атаке. Близок к взятию ворот был Владислав Шарай. Однако не ему суждено было стать автором гола. После выполнения штрафного игроком Вереса мяч попал в вингера Кривбасса Задерака. Арбитр после просмотра повтора указал на отметку. Кучеров точно исполнил пенальти, пробив в правый угол.

Кривбасс не устраивал такой счет в матче. Опасные моменты чаще возникали у ворот Паста. Когда игра приближалась к ничейному результату, за дело взялся Дибанго, организовавший победный гол. Его прострел ударом в пустые ворота завершил хорватский легионер криворожцев Илич. 2:1 – с таким счетом завершился этот напряженный поединок.

Победа над Вересом стала четвертой для Кривбасса, которая вывела команду Вернидуба на второе место в УПЛ.

Верес, коротый провел очень качественный матч, опустился в зону прямого вылета на 15 место.

Видеообзор матча Кривбасс – Верес