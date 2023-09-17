В Первой лиге Украины произошел очередной судейский скандал. Рефери не назначил пенальти, который "увидел слепой".

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Наказывают команды своими решениями

Инцидент произошел в рамках поединка 8-го тура второго по силе дивизиона Украины между Буковиной и Агробизнесом. Обе команды борются за места в верхней части таблицы, которые впоследствии позволят посоревноваться за Украинскую Премьер-лигу, поэтому результат поединка был крайне важным для обеих команд. Но вот арбитр матча успел отличиться уже на 8-й минуте встречи.

Дело в том, что волочиский коллектив стремительно развивал свою атаку. Игрок Агробизнеса уже успел войти в штрафную черновицкого клуба и отдал передачу на "11 метров", однако пас прервал футболист Буковины. Но самое интересное, что защитник сделал это с помощью вытянутой руки, что должно было сигнализировать о назначении пенальти, однако судья не обратил внимания на эпизод и продолжил матч.

Впоследствии пресс-служба "пострадавших" опубликовала видео со скандальным эпизодом в социальных сетях, подписав его следующим образом: "Арбитр не назначил пенальти за игру рукой, которую не мог заметить только слепой".

Кстати говоря. Это уже не первая претензия Агробизнеса к судейству в текущем сезоне, поскольку ранее Волочисский клуб заявлял о неназначении одиннадцатиметрового удара в матче с Эпицентром. Вместо ответа Агробизнес получил отписку от КГК УАФ с непонятной фразой: "Следите за назначением арбитров в следующем туре".

Видео скандального эпизода:

В итоге Буковина одержала минимальную победу над Агробизнесом со счетом 1:0. Черновицкий коллектив оказался на 5-й строчке (10 баллов) группы А в Первой Лиге (5 первых команд из двух групп выходят во второй этап). Агробизнес, в свою очередь, опустился на 6-ю позицию (9 очков). Лидируют Карпаты, за ними следуют Нива Бузова, Эпицентр и Нива Тернополь.