Сборная Украины по футболу в сентябре провела два матча. Оба были в отборе на Евро-2024. В первой игре 9 сентября она сыграла вничью с Англией. А после этого 12 сентября уступила Италии на выезде.

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Эти результаты привели к тому, что Украина потеряла очки в рейтинге по сравнению с предыдущим разом. Теперь в активе нашей команды 1538,42 очка, что на 2,83 меньше, чем в прошлый раз.

Однако даже эта потеря не пошатнула место сборной Украины в общем рейтинге. Мы и дальше остались на 24-й позиции. При этом начинали мы 2023 год на 26-й позиции, в апреле опустились на 30-е место. А уже с июня были на 24 позиции. И с тех пор свое место в общем рейтинге не меняли.

Среди всех европейских сборных наша команда занимает 13 место.

Что касается общего рейтинга, его возглавляет его сборная Аргентины. Далее разместились Франция и Бразилия. На четвертом месте сборная Англии, которая является нашим соперником в отборе на Евро-2024. Еще один наш соперник в этой квалификации – опустившаяся на девятое место сборная Италии – "скуадру адзурра" опередила сборная Португалии.

Северная Македония смогла подняться на 66-е место, а Мальта осталась на 171-м месте.

Отдельно стоит отметить, что ФИФА продолжает учитывать в этом рейтинге сборную России. Хотя эта команда и не играет официальных матчей. Она опустилась на 39 место.