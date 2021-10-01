Кличко: Этот парень особенный

Один из лучших боксеров в истории Владимир Кличко рассказал о перспективах Энтони Джошуа после поражения от Александра Усика. Кличко-младший заявил, что Усик после этого боя вошел в историю бокса.

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В пример Владимир поставил свой путь в боксе. Когда в 2004 году Кличко дважды проиграл соперникам. Но не опустил руки, набрал форму и триумфально вернулся на ринг, став одним из самых "долгоживущих" чемпионов.

Украинец отметил, что у Энтони также есть шанс все исправить. Но теперь все зависит от самого британца и его работы: "У Джошуа, безусловно, еще есть время. Дело в том, как он преодолеет этот вызов".

Я наблюдал, как Александр выиграл свое олимпийское золото, а Энтони – свое. Теперь, будучи непобежденным в течение такого длительного времени и выиграв все титулы в первом тяжелом, а также став чемпионом в супертяжелом весе, Усик вошел в историю. Этот парень особенный,

– отметил Владимир Кличко.

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