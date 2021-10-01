Кличко: Этот парень особенный
Один из лучших боксеров в истории Владимир Кличко рассказал о перспективах Энтони Джошуа после поражения от Александра Усика. Кличко-младший заявил, что Усик после этого боя вошел в историю бокса.
Примечательно Усик заставил плакать британских фанатов после победы над Джошуа: в зале были драки
В пример Владимир поставил свой путь в боксе. Когда в 2004 году Кличко дважды проиграл соперникам. Но не опустил руки, набрал форму и триумфально вернулся на ринг, став одним из самых "долгоживущих" чемпионов.
Украинец отметил, что у Энтони также есть шанс все исправить. Но теперь все зависит от самого британца и его работы: "У Джошуа, безусловно, еще есть время. Дело в том, как он преодолеет этот вызов".
Я наблюдал, как Александр выиграл свое олимпийское золото, а Энтони – свое. Теперь, будучи непобежденным в течение такого длительного времени и выиграв все титулы в первом тяжелом, а также став чемпионом в супертяжелом весе, Усик вошел в историю. Этот парень особенный,
– отметил Владимир Кличко.
Усик победил Джошуа в Лондоне
- 25 сентября Усик опозорил Джошуа на глазах его родных фанатов. Украинец стал победителем единогласным решением судей. Александр уже с первых секунд боя выбрал правильную тактику и показал, что отберет чемпионские титулы у Энтони. Хотя мог украинец победить нокаутом в последнем 12 раунде. Но Энтони спас финальный гонг.
- После поединка боксеры тепло поздравили друг друга. В раздевалке украинец отдал британцу пояса. Усик же получит новые, которые вскоре должны прилететь в Украину.
- Джошуа отметил, что реваншу быть еще до того, как рефери объявил о решении судей. Александр не против второй раз побить Энтони, но на этот раз при поддержке украинских болельщиков.
- Промоутер Эдди Хирн не исключил, что реванш может состояться в Киеве.