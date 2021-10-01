Кличко: Цей хлопець особливий

Один з кращих боксерів в історії Володимир Кличко розповів перспективи Ентоні Джошуа після поразки від Олександра Усика. Кличко-молодший заявив, що Усик після цього бою увійшов в історію боксу.

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У приклад Володимир поставив свій шлях у боксі. Коли у 2004 році Кличко двічі програв суперникам. Але не опустив руки, набрав форму та тріумфально повернувся на ринг, ставши одним із найбільш "довгоживучих" чемпіонів.

Українець зазначив, що Ентоні також має шанс все виправити. Але тепер все залежить від самого британця та його роботи: "У Джошуа, безумовно, ще є час. Річ у тому, як він подолає цей виклик".

Я спостерігав, як Олександр виграв своє олімпійське золото, а Ентоні – своє. Тепер, бувши непереможеним протягом такого тривалого часу і вигравши всі титули в першій важкій, а також ставши чемпіоном в суперважкій вазі, Усик увійшов в історію. Цей хлопець особливий,

– зазначив Володимир Кличко.

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