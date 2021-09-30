"Плакала даже охрана"

В интервью Вартан Арутюнян, спарринг-партнер Энтони Джошуа, рассказал об атмосфере на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне после победы Александра Усика. Украинец заставил плакать сторонников британца. Даже охранники, обеспечивавшие порядок, пустили слезу.

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По его словам, после поединка Усик – Джошуа происходили столкновения между собравшимися. Британцы были шокированы таким результатом поединка. Все разочарованные покинули арену в Лондоне.

Конечно, на арене все болели за Джошуа, только его и ждали. Были даже драки после боя. Когда Джошуа проиграл, все плакали. Кого я видел вокруг, все реально плакали. Там охрана стояла у ринга. И эти охранники стояли и плакали. Такого вообще никто не ожидал, зал реально был в шоке. Все ушли со слезами на глазах,

– заявил Арутюнян.

Что касается драки, то участие в ней приняли несколько темнокожих ребят, которые устроили стычку с британцами: "Была такая ситуация, когда один охранник лезет, а ему говорят: "Да оставь его, пусть бьют" и показывают, чтобы он дал с локтя. Реально после боя были драки, но атмосфера очень хорошая в том плане, что люди любят спорт".

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