Камбосос назвал двойку боксеров, которые могут подраться за титулы: есть ли Ломаченко
2 февраля 2022 , 17:18Читати новину українською
Источник:твиттер Майкла Бенсона
Джордж Камбосос готов провести защиту своих чемпионских титулов. Австралиец определился с соперниками, претендующими на поединок.
Определился с соперниками
Абсолютный чемпион мира в легком весе уже ждет первого титульного поединка в 2022 году. Австралийский боксер сократил список потенциальных соперников.
Кстати Ломаченко близок к бою с Камбососом: украинец готов пойти на уступки
Джордж Камбосос заявил, что свой следующий бой проведет на глазах родных болельщиков в Австралии. Чемпион назвал двух оппонентов и поставил на этом точку.
Следующий мой бой будет либо с Девином Хейни, либо с Василием Ломаченко в Австралии. Точка,
– сказал Камбосос.
Еще есть шанс увидеть бой Камбосос – Ломаченко
- Василий Ломаченко триумфально вернулся на ринг после поражения от Теофимо Лопеса. Украинец одержал две победы над Масайоши Накатани и Ричардом Комми.
- Камбосос отобрал эти чемпионские титулы у Лопеса.
- После второй победы Ломы в 2021-м году австралиец добавил Василия в список потенциальных соперников и заявил, что готов дать ему шанс.
- Ранее сообщалось, что команда украинского боксера уже начала переговоры со стороной абсолютного чемпиона мира. Однако в эту двойку активно вмешивается Девин Хейни. Боксер не поднялся в весовой категории и хочет официально подраться с австралийцем.
- Якобы промоутеры Хейни и Камбососа достигли определенных договоренностей относительно поединка.
- Ломаченко готов пойти на уступки ради боя с австралийским боксером.