Новый возможный соперник, но не из Украины

Джервонта Дэвис колебался, менять ли ему весовую категорию. Поэтому он взял некоторое время на размышления. 27-летний американский боксер будет продолжать сражаться в 135 фунтах.

Вот так Никто не хочет подписывать контракт, – Ломаченко уверен, что соперники избегают боя

После такого решения именно американец может стать следующим соперником нового абсолютного чемпиона мира по легкому весу Джорджа Камбососа.

Всемирная боксерская ассоциация может санкционировать бой двух чемпионов в этом дивизионе – Джервонта Дэвиса и Джорджа Камбососа.

Поэтому Василию Ломаченко придется подождать с поединком против соперника из Австралии. Украинец хочет попытаться вернуть утраченные титулы, которые он отдал Теофимо Лопесу после поражения.

Ломаченко хочет вернуть чемпионские титулы