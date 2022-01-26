Хирн: Камбосос хочет этот поединок

Эдди Хирн, промоутер Дэвина Хейни, первым открыл детали возможного поединка его клиента с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом. Он заверил, что уже разговаривал с промоутером австралийца и достиг определенных договоренностей. Они должны помочь в организации этого поединка.

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По его словам, еще рано уверенно говорить о бое Хейни – Камбосос, так как ведется большая работа, чтобы воплотить эти слова в реальность.

Хирн должен связаться с Дэвином, DAZN и обсудить все детали. Эдди заметил, главное, что этот поединок хотят оба боксера. Команда абсолютного чемпиона мира уже получила от Хирна предложения организации противостояния, которое может принести много денег.

Камбосос хочет этот поединок, Хейни хочет этот поединок. Думаю, это сражение является единственным, который имеет смысл для обоих парней. Пока мы даже не близки к подписанию контракта. У нас есть соглашение и мы обсуждаем модель, которая может привести к бою. Мы изложили команде Джорджа свои мысли по поводу организации и мы думаем, что это сработает. Этот поединок принесет много денег,

– сказал Хирн.

Боксерский треугольник Хейни – Камбосос – Ломаченко