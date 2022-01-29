Сообщается, что другой претендент, Девин Хейни, не может договориться по финансовым условиям, тогда как Ломаченко готов потерять деньги, чтобы получить шанс завоевать титулы, поэтому промоутеры украинца приблизились к соглашению.

К слову Понадобится армия, – Камбосос жестко ответил промоутеру о бое с Ломаченко

Правда, еще одним кандидатом называют Райана Гарсию. Популярный в США Гарсия может обеспечить Камбососу больше денег за бой, а также представляет меньшую угрозу, чем Ломаченко.

Бой с Ломаченко будет включать пункт о реванше. Камбосос решил не повторять ошибку Васи и Теофимо Лопеса, оставив себе еще один шанс на случай поражения.

Хейни – Камбосос – Ломаченко: что известно