Этот парень ненормальный, он сделан из стали, – первые слова Лопеса после нокдауна Камбососа
Источник:Bleacher Report
Джордж Камбосос и Теофимо Лопес обменяли нокдаунами в поединке. Австралийский боксер рассказал, что услышал от соперника после того, как обрушился на канвас.
Камбосос: Я встал и показал свой дух
Новый абсолютный чемпион мира в легком весе вспомнил первые слова Лопеса после нокдауна. Теофимо был поражен крепкостью и силой воли соперника.
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Уже в первом раунде Лопес побывал в нокдауне, но уже в 10 раунде отправил Джорджа на колени на канвас. Камбосос поднялся после нокдауна, что поразило американца.
Я встал и показал свой дух. Я вернулся в бой в последние 30 секунд раунда и донес несколько очень хороших ударов. Когда я возвращался в свой угол, я точно услышал, как он обернулся и сказал: "Этот парень ненормальный, он сделан из стали. Я не могу избавиться от него",
– сказал Камбосос.
Победитель боя уверен, что именно этот момент сломал психологию Лопеса. Австралиец рассказал, что улыбался, когда возвращался в свой угол. Наставник Джорджа не понял реакции боксера и спросил его: "Почему ты смеешься?" На что Камбосос ответил: "Знаете почему? Потому что я совершил ошибку, но теперь буду карать его в течение двух раундов. Смотрите, что я с ним сделаю".
Ранее Камбосос назвал причину падения в 10-м раунде.
Камбосос победил Лопеса
- Боксеры провели 12-раундовое сражение. По раздельному решению судей победу отдали Камбососу, Лопес встретил вердикт с иронической улыбкой на лице и не согласился с решением судей.
- Отметим, что в чемпионских раундах Джордж нанес сопернику мощные удары, которые привели к рассечению на лице Теофимо.
- Лопес не может требовать реванша. В контракте поединка не было опции второго сражения. Все зависит только от желания боксера из Австралии.
- После противостояния Камбосос предложил американцу провести еще один бой, но уже в его родной стране.
- Также австралиец пообещал поединок Василию Ломаченко, но при одном условии.