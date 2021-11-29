Камбосос: в какой-то момент меня поймали

После этого поединка Лопес потерял звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Хотя Теофимо не хочет мириться с поражением.

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Уже в первом раунде американец побывал на канвасе, но в 10-м раунде в нокдаун уже был отправлен Камбосос. Джордж прокомментировал этот момент. Австралиец отметил, что слишком увлекся тем, что хотел создать шоу для фанатов, поэтому упал.

Я слишком старался развлечь фанатов. Я невероятный боксер и болельщики не могли поверить, что я могу так потрясающе боксировать. Слишком быстро, слишком умно, слишком сильно. Но я очень старался развлечь толпу и в определенный момент меня поймали,

– рассказал боксер из Австралии.

"Если говорить о нокдауне, то я не пострадал"

Новый чемпион мира сравнил себя с воином, который сумел вернуться в бой после нокдауна и выиграть финальные раунды. После падения на канвас Камбосос обратился к своей команде.

Если говорить о нокдауне, то я не пострадал. Когда я поднялся, то обернулся к своей команде и сказал: "Я не впечатлен. Накажем этого парня,

– сказал Камбосос.

Отметил австралиец своего соперника, припомнив его победу над украинским боксером: "Лопесу – респект. Он великий чемпион, победивший Ломаченко. Но я лучший и должен доказывать это на каждом этапе своей карьеры".

Что известно о бое Лопес-Камбосос