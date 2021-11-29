Камбосос: в какой-то момент меня поймали
После этого поединка Лопес потерял звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Хотя Теофимо не хочет мириться с поражением.
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Уже в первом раунде американец побывал на канвасе, но в 10-м раунде в нокдаун уже был отправлен Камбосос. Джордж прокомментировал этот момент. Австралиец отметил, что слишком увлекся тем, что хотел создать шоу для фанатов, поэтому упал.
Я слишком старался развлечь фанатов. Я невероятный боксер и болельщики не могли поверить, что я могу так потрясающе боксировать. Слишком быстро, слишком умно, слишком сильно. Но я очень старался развлечь толпу и в определенный момент меня поймали,
– рассказал боксер из Австралии.
"Если говорить о нокдауне, то я не пострадал"
Новый чемпион мира сравнил себя с воином, который сумел вернуться в бой после нокдауна и выиграть финальные раунды. После падения на канвас Камбосос обратился к своей команде.
Если говорить о нокдауне, то я не пострадал. Когда я поднялся, то обернулся к своей команде и сказал: "Я не впечатлен. Накажем этого парня,
– сказал Камбосос.
Отметил австралиец своего соперника, припомнив его победу над украинским боксером: "Лопесу – респект. Он великий чемпион, победивший Ломаченко. Но я лучший и должен доказывать это на каждом этапе своей карьеры".
Что известно о бое Лопес-Камбосос
- Камбосос стал настоящим обидчиком Лопеса, отобравшего у американца чемпионские титулы. Теофимо с иронической улыбкой воспринял итоговый результат. Судьи раздельным решением отдали победу Джорджу. В поединке было почти все, не было только нокаута.
- После победы австралиец обратился к Лопесу. По его мнению, американец должен достойно принять этот результат. Теофимо же после поединка продолжает считать, что именно он одержал победу в этом противостоянии.
- Реванша между боксерами может не быть. В контракте боя нет опции второго поединка. Поединок состоится лишь в том случае, если Камбосос захочет снова выйти на ринг против Лопеса. Он уже после поединка предложил американцу провести второй бой в Австралии.