Непобедимый боксер Александр Усик в очередной раз заявил, что хочет провести поединок в Украине. Следующим соперником украинца, вероятно, станет британец Джо Джойс.

Очень бы хотелось провести бой на родине

34-летний Усик в прямом эфире своего инстаграма рассказал, где может произойти его бой с Джойсом. Пока, по словам Усика, нет конкретной информации о поединке.

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Где будет бой? Очень бы хотелось провести его на родине – в Киеве или в любом другом городе, но на территории Украины. Это было бы большим праздником для нашей страны. Надо работать в этом направлении не только одному мне, но еще и большой команде,

– сказал Усик.

Украинский боксер заявил, что сейчас идут переговоры с командой Джойса. Усик отметил, что не все зависит от него, поскольку место поединка определяют промоутеры.

"Очень бы хотелось, чтобы это прошло в Киеве, но не все зависит от нас. Промоутеры – это люди, которые пытаются заработать. Они будут рационально смотреть на заработок, определяя, где состоится этот поединок. На данный момент никакой конкретики нет. Мы с Джо пока в твиттере между собой говорим. Так что надо просто немного подождать", – отметил украинец.

Усик и Джойс обменялись комментариями в твиттере. В частности, Джойс сказал, что идет за Усиком. Украинец ответил, что ждет его на НСК "Олимпийский" в Киеве.

35-летний Джойс с ответом не заставил ждать. Он посмеялся над Усиком и пригласил в Великобританию.

Что известно о бое?

Боксеры могут провести бой в 2021 году. По предварительной информации, WBO санкционировала их встречу за временный титул чемпиона мира.

С организацией поединка возникли проблемы. Сторону Усика якобы не устроило предложение Джойса. Поэтому команды все еще ведут переговоры.

Фрэнк Уоррен, менеджер Джойса, заявлял, что бой может состояться в мае – июне 2021 года.