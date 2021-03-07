Непереможний боксер Олександр Усик вкотре заявив, що хоче провести поєдинок в Україні. Наступним суперником українця, ймовірно, стане британець Джо Джойс.

Дуже б хотілося провести бій на Батьківщині

34-річний Усик у прямому ефірі свого інстаграму розповів, де може відбутися його бій з Джойсом. Поки, за словами Усика, немає конкретної інформації щодо поєдинку.

Варте уваги Бити з любов'ю: Усик знявся у фільмі Оксани Марченко "Паломниця" – відео

Де буде бій? Дуже б хотілося провести його на Батьківщині – у Києві чи в будь-якому іншому місті, але на території України. Це було б великим святом для нашої країни. Треба працювати у цьому напрямку не тільки одному мені, але ще й великій команді,

– сказав Усик.

Український боксер заявив, що наразі тривають перемовини з командою Джойса. Усик зазначив, що не все залежить від нього, оскільки місце поєдинку визначають промоутери.

"Дуже б хотілося, щоб це пройшло у Києві, але не все залежить від нас. Промоутери – це люди, які намагаються заробити. Вони будуть раціонально дивитися на заробіток, визначаючи, де відбудеться цей поєдинок. На цей момент ніякої конкретики немає. Ми з Джо поки у твітері між собою говоримо. Так що треба просто трохи почекати", – зазначив українець.

Усик і Джойс обмінялися коментарями у твітері. Зокрема, Джойс сказав, що йде по Усика. Українець відповів, що чекає його на НСК "Олімпійський" у Києві.

35-річний Джойс з відповіддю не забарився. Він посміявся з Усика та запросив у Велику Британію.

Що відом про бій?

Боксери можуть провести бій у 2021 році. За попередньою інформацією, WBO санкціонувала їх зустріч за тимчасовий титул чемпіона світу. З організацією поєдинку виникли проблеми. Сторону Усика буцімто не влаштувала пропозиція Джойса. Тому команди все ще ведуть перемовини.