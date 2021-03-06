Британский боксер Джо Джойс мгновенно среагировал на призыв Александра Усика провести бой в столице Украины. Британец заявил, что непобедимый украинец не сможет собрать фанатов на поединок в Киеве.

Ответ Джойса

Оба боксера хотят провести совместный бой в родных странах. Александр Усик первым предложил британцу подраться в Киеве на НСК "Олимпийский". Джо Джойс ответил украинцу той же монетой, пригласив украинца на поединок в Великобританию.

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Ах, ты жив. В Киеве ты не сможешь наполнить ванну, не говоря уже о стадионе. До скорой встречи в Великобритании. P.S. Я скучаю по тебе,

– написал Джойс.

Ah your alive, you couldn’t fill a bath in Kiev let alone a stadium, see you in the UK very soon.

PS I miss you #THEJUGGERNAUT https://t.co/WNUmUEltBb — Joe Joyce (@JoeJoyceBoxing) March 5, 2021

Усик – Джойс: коротко о переговорах

Стороны ведут переговоры и договариваются о последних деталях контракта боя. По словам промоутера Джойса, ситуация вокруг потенциального поединка прояснится уже на следующей неделе. Боксеры могут выйти на ринг уже в мае – июне 2021 года.

Интересно, что команды могли еще раньше договориться о совместном бое их клиентов, но предложение Джойса не устроило Усика.

Где и когда именно состоится бой пока неизвестно. На кону должен был стоять титул "временного" чемпиона мира. Однако по словам Фрэнка Уоррена можно понять, что поединок еще не отправлен на промоутерские торги.

Джойс уже ранее заявлял, что поединок может состояться в Великобритании.

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Усик – Джойс / Инфографика Спорт 24​