До встречи в Великобритании, – резкая реакция Джойса на приглашение Усика провести бой в Киеве
Британский боксер Джо Джойс мгновенно среагировал на призыв Александра Усика провести бой в столице Украины. Британец заявил, что непобедимый украинец не сможет собрать фанатов на поединок в Киеве.
Источник:твиттер Джо Джойса
Ответ Джойса
Оба боксера хотят провести совместный бой в родных странах. Александр Усик первым предложил британцу подраться в Киеве на НСК "Олимпийский". Джо Джойс ответил украинцу той же монетой, пригласив украинца на поединок в Великобританию.
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Ах, ты жив. В Киеве ты не сможешь наполнить ванну, не говоря уже о стадионе. До скорой встречи в Великобритании. P.S. Я скучаю по тебе,
– написал Джойс.
Усик – Джойс: коротко о переговорах
- Стороны ведут переговоры и договариваются о последних деталях контракта боя. По словам промоутера Джойса, ситуация вокруг потенциального поединка прояснится уже на следующей неделе. Боксеры могут выйти на ринг уже в мае – июне 2021 года.
- Интересно, что команды могли еще раньше договориться о совместном бое их клиентов, но предложение Джойса не устроило Усика.
- Где и когда именно состоится бой пока неизвестно. На кону должен был стоять титул "временного" чемпиона мира. Однако по словам Фрэнка Уоррена можно понять, что поединок еще не отправлен на промоутерские торги.
- Джойс уже ранее заявлял, что поединок может состояться в Великобритании.
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