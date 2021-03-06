Украинский боксер Александр Усик принял участие в съемках фильма Оксаны Марченко "Паломниця". Боксер появился в первой серии фильма, который посвящен Киево-Печерской Лавре.

Напомним, многосерийный фильм посвящен церкви Московского патриархата. Его производство благословил предстоятель РПЦ в Украине митрополит Онуфрий.

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Усик рассказал Оксане Марченко о своем пути к Богу, а также о божьей поддержке церкви в боксе. По словам Александра, он бьет соперников в ринге с любовью, а его движущей силой являются не деньги, а достижение целей.

У меня нет агрессии ни к одному оппоненту. У меня нет такого, что хочу сделать ему больно, такого нет. Перед каждым поединком я молюсь не только о том, чтобы Всевышний помог мне выйти своими ногами с ринга, но и моему оппоненту. Всевышний дал создать этот вид спорта, но он не сказал, "Будь агрессивным, или бей его сильно и ненавидь его". Нет. Можно же с любовью бить,

- отметил Александр.

Перед каждыми соревнованиями наш боксер молится и соблюдает пост.

"Однажды я не послушался духовного наставника. Старался держать пост и тренироваться при этом. И через две недели меня физически выбило. Я позвонил наставнику, а он говорит: в телефоне лазишь в пост? Отвечаю-Да. Опять спрашивает: разговариваешь вечером с компаниями? Разговариваю. Он мне говорит – Ты лучше съешь кусочек мяса, но не разговаривай в толпе. Лучше почитай Священное Писание", - рассказал Усик.

Фильм Оксаны Марченко "Паломница": смотрите видео

Что известно о Марченко и фильме

На данный момент вышла только первая часть фильма. Будет ли Усик фигурировать в следующих сериях – неизвестно.

Оксана Марченко – украинская телеведущая, жена лидера партии ОТЗЖ Виктора Медведчука.

19 февраля 2021 года СНБО наложил на Марченко и ее мужа санкции в связи с расследованием по статье "Финансирование терроризма".