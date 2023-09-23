Свитолина устроила неожиданную встречу для юных теннисистов: вдохновляющие фотографии

Элина Свитолина восстанавливается от интенсивного возвращения в Тур после декрета. Первая ракетка Украины с пользой восполнила паузу в карьере.

В октябре Элина Свитолина и Гаэль Монфис стали счастливыми родителями дочери Скай. А уже в апреле украинская теннисистка вернулась в Тур. Организаторы турниров с радостью приглашали украинку, давая ей wild card на соревнования.

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Мотивирующая встреча с чемпионкой

Возвращение Свитолиной на корт приятно удивило не только болельщиков, но и ее соперниц. Благодаря отличным выступлениям уже в июле Элина вернула себе звание первой ракетки Украины, которым в ее отсутствие владела Ангелина Калинина.

Через теннис Свитолина продолжает помогать родной стране и армии, ежедневно защищающей нашу страну от врага. Также Элина является послом платформы UNITED 24.

После плотного соревновательного графика Элина решила дать себе отдых, чтобы восстановиться и провести больше времени с семьей. Теннисистка изрядно обеспокоила своих поклонников через ортез на ноге.

Его Свитолина уже носила после снятия с престижного турнира в Цинциннате, где должна была сыграть против уже легендарной Каролин Возняцки.

Кроме этого, всего титулованная спортсменка еще и занимается делами своего Фонда. Свитолина встретилась с юными теннисистами пятого юбилейного ES Tennis Camp 2023 в Польше. В лагере Элина проведет несколько дней.

Элина с радостью пообщалась с будущим поколением тенниса, сделала общие фото и оставила автографы.



Встреча Свитолиной с юными теннисистами / Фото Фонда Элины

Дети имели возможность задать Свитолиной интересующие их вопросы.



Свитолина посетила лагерь Фонда / Фото организации теннисистки

Первая ракетка Украины прокомментировала свою встречу с вдохновляющей обе стороны юными спортсменами.

Невероятно радуюсь встрече с нашими юными спортсменами. Я безумно счастлива, что могу поделиться с детьми своим опытом и поддержать их, привлекая к программам Фонда,

– написала Элина.



Свитолина встретилась с будущим поколения тенниса / Фото Фонда украинки