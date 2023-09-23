У жовтні Еліна Світоліна та Гаель Монфіс стали щасливими батьками донечки Скай. А вже у квітні українська тенісистка повернулась у Тур. Організатори турнірів радо запрошували українку, даючи їй wild card на змагання.

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Мотивуюча зустріч із чемпіонкою

Повернення Світоліної на корт приємно здивувало не лише уболівальників, а й її суперниць. Завдяки чудовим виступам вже у липні Еліна повернула собі звання першої ракетки України, яким за її відсутності володіла Ангеліна Калініна.

Через теніс Світоліна продовжує допомагати рідній країні та армії, яка щодня захищає нашу країну від ворога. Також Еліна є амбасадором платформи UNITED 24.

Після щільного змагального графіка Еліна вирішила дати собі відпочинок, аби відновитись та провести більше часу із родиною. Тенісистка неабияк стурбувала своїх прихильників через ортез на нозі.

Його Світоліна вже носила після зняття з престижного турніру у Цинциннаті, де повинна була зіграти проти вже легендарної Каролін Возняцкі.

Окрім цього всього титулована спортсменка ще й займається справами свого Фонду. Світоліна зустрілась із юними тенісистами ювілейного п'ятого ES Tennis Camp 2023 у Польщі. У таборі Еліна проведе цілих декілька днів.

Еліна радо поспілкувалась із майбутнім поколінням тенісу, зробила спільні фото та залишила автографи.



Зустріч Світоліної із юними тенісистами / Фото Фонду Еліни

Діти мали можливість задати Світоліній запитання, які їх цікавлять.



Світоліна завітала у табір Фонду / Фото організації тенісистки

Перша ракетка України прокоментувала свою зустріч із юними спортсменами, яка надихає обидві сторони.

Неймовірно радію зустрічі із нашими юними спортсменами. Я безмежно щаслива, що можу поділитися із дітьми своїм досвідом та підтримати їх, залучивши до програм Фонду,

– написала Еліна.



Світоліна зустрілась із майбутнім покоління тенісу / Фото Фонду українки