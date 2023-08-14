Турнир в США для датчанки станет вторым после возвращения в Тур. Экс-первая ракетка мира не соревновалась с января 2020 и родила за это время дочь и сына.

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Большая битва теннисных мам, вернувшихся в Тур

Каролин вернулась к выступлениям в Монреале. Там она обыграла австралийку Кимберли Биррелл, после чего в конкурентном матче уступила победительнице Уимблдона Маркете Вондроушовой. Своей игрой Возняцки продемонстрировала, что готова пройти путь Свитолиной и снова ворваться в элиту мирового тенниса.

Уже в третьем матче для датчанки нас ожидает большой матч вернувшихся после рождения детей теннисисток. Элина Свитолина прокомментировала предстоящее событие и рассказала, что ожидает от этого поединка.

В Монреале я сказала, что однажды мне хотелось бы снова сыграть с Каролин, потому что в прошлом у нас с ней были большие битвы на корте. И вот я здесь! Играю с ней! Так что это будет волнующий матч. Однозначно это будет еще одно великое сражение,

– заявила украинка.

Отметим, что ранее теннисистки провели между собой пять матчей, четыре победы в этих встречах одержала Свитолина. В последний раз они сыграли в групповом раунде Итогового чемпионата WTA-2018. Тогда украинка победила в трех сетах и стала победительницей этого турнира.

Справка. Матч между Возняцки и Свитолиной состоится в ночь с 14 на 15 августа. Ориентировочное начало матча – 3:30.

Достижения Каролин Возняцки