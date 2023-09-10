10 сентября украинская теннисистка выложила фото из тренировочного зала. Элина Свитолина даже во время перерыва продолжает поддерживать форму.

Смотрите также Скандалистка из Беларуси устроила истерику после поражения в финале US Open: видео "драмы"

Снова проблемы со здоровьем?

Все бы ничего, но новое фото снова заставило поклонников украинки поволноваться. На ноге Элины снова одет ортез. Похоже, проблемы со стопою дальше беспокоят первую ракетку Украины.



Элина Свитолина снова носит ортез / Фото из инстаграмма теннисистки

Его Свитолина уже носила после снятия с престижного турнира в Цинциннате, где должна была сыграть против уже легендарной Каролин Возняцки.

Напомним, что о перерыве в соревнованиях Свитолина объявила после выступлений на Открытом чемпионате США. Элина прошла два круга и в третьем проиграла 3-й ракетке мира из США Джессике Пегуле.

Остается лишь надеяться, что проблемы у титулованной теннисистки будут временными, а возвращение к соревнованиям быстрым. Ведь возвращение Элины в Тур после рождения дочери Скай до сих пор удивительным и приятно удивляет даже ее конкуренток.

Свитолина не только быстро выбралась из-за пределов топ-1000, но и снова стала первой ракеткой Украины. Сейчас Элина занимает 26 место в рейтинге WTA, набрав уже 1679 очков. Она отобрала это звание у Ангелины Калининой, которая при отсутствии Свитолиной была самая высокая среди украинок.