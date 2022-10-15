Свитолина и Монфис стали родителями в ночь на 15 октября. У пары родилась дочь. Новоиспеченные счастливые родители назвали дочь "Скай".

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Пополнение в теннисной семье

Украинская теннисистка выложила первое фото ладони дочери, чтобы разделить радостное событие со своими подписчиками в инстаграмме. Одними из первых в комментариях приветствовали другие украинские спортсмены – легкоатлетки Виктория Ткачук и Ольга Саладуха.

Также под фото есть поздравление от телеведущей Леси Никитюк, хорошей подругой Элины.

Элина поблагодарила мужа Гаэля Монфиса за поддержку и за то, что был в этот важный момент вместе с ней.

Что за ночь! Дамы и господа, пожалуйста, тепло поздравьте Скай Монфис. Я благодарна своему мужу за то, что он пережил этот незабываемый момент со мной,

– написала теннисистка.



Свитолина стала мамой / Фото с инстаграмма теннисистки

Напомним, что впервые звездная пара сообщила о беременности Светолиной 15 мая 2022 года. Еще тогда Элина рассекретила пол ребенка и месяц его рождения.