Элина Свитолина (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) 1:2 (7:6 / 2:6 / 4:6)

В американском Чарльстоне стартовал престижный теннисный турнир среди женщин категории WTA500 На него съехались 56 топ-спортсменок мира, среди которых и три украинки, пишет 24 канал.

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Особое внимание было приковано к первой ракетке Украины Элине Свитолиной. Одесситка вышла на корт впервые за полгода, ведь была в декрете. В октябре украинка родила дочь Скай от другого теннисиста Гаэля Монфиса.

Первой соперницей Свитолиной в Чарльстоне стала вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева. 28-летняя спортсменка, родившаяся в Москве и сменившая гражданство в 2012 году, идет на 47 месте в рейтинге WTA и была явной фавориткой в этой дуэли.

Интересный факт. До отчетной встречи Свитолина и Путинцева сыграли восемь очных матчей. Первые два остались за казашкой, в то время как последние шесть выиграла украинка.

Характер в первом сете и провал во втором

В первом сете Элина дважды делала брейк, однако после этого разрешала сопернице брать гейма на своих подачах. Игра дошла до тайбрейка, где Свитолина была на грани провала. Украинка проиграла свою первую подачу.

Впрочем, в дальнейшем она не ошибалась и трижды брала подачу соперницы, выиграв в итоге первый сет. А вот во втором матче пошел не по плану нашей теннисистки. Элина проиграла первую свою подачу, а позже позволила Путинцевой сделать еще один брейк.

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Решающий сет за Путинцевой

Юлия добавила в мощи, что позволило ей убедительно выиграть второй сет (6:2) и перенести решение победительницы на третий. Там теннисистки действовали безошибочно на своих подачах.

При счете 3:3 по геймам девушки обменялись брейками, но решающую впоследствии сделала Юлия. Соперница Светолиной была более вынослива физически, что неудивительно, учитывая длинную паузу от Элины.

В итоге последний сет последовал за казашкой, которая и прошла дальше. Свитолина же избежала встречи с россиянкой Александровой. Из украинок на турнире в Чарльстоне остается только Леся Цуренко, которые во втором круге предстоит сразиться с фавориткой соревнования Онс Жабер.