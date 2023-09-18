Организация WTA обновила рейтинг лучших теннисисток мира. Изменения касались и нескольких украинок, улучшивших свои позиции. пишет 24 канал.

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Так, на одну позицию поднялась первая ракетка Украины Элина Свитолина. После US Open одесситка впервые после декрета поднялась в топ-25. Прошедшую же неделю Элина пропустила.

Прогресс Свитолиной

Впрочем, на помощь пришел провал Магди Линетт. В прошлом году в этот период полячка дошла до финала турнира в Ченнае, а в этом неудачно выступила в Сан-Диего. В два раза приятнее, что в первом круге турнира WTA500 Магду выбила наша Марта Костюк.

Таким образом, Линетт упала на три ступени, что позволило Светолиной стать 24-й. Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина осталась на 28 месте. А вот статус №3 украинского рейтинга вернула себе Марта Костюк.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA:

МЕСТО ИГРОК РЕЙТИНГ ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИИ
24 Элина Свитолина 1809 +1
28 Ангелина Калинина 1562 =
42 Марта Костюк 1195 +3
46 Леся Цуренко 1152 -6
86 Екатерина Байндль 776 -2
102 Даяна Ястремская 665 +3
152 Дарья Снигирь 490 -5
194 Екатерина Завацкая 379 -6
206 Юлия Стародубцева 359 -4
253 Екатерина Володько 274 +9

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Изменения в топ-10

После US Open киевлянка пропустила вперед Лесю Цуренко. Впрочем, и победа над Линетт позволила Марте подняться на три ступеньки (42 место), тогда как Леся наоборот упала на шесть позиций из-за отсутствия игр (46 место).

Следует отметить два изменения в топ-10 рейтинга WTA. Джессика Пегула потеснила казашку Елену Рыбакину с четвертого места. В свою очередь на десятую позицию поднялась чешка Барбора Крейчикова, торжествовавшая в Сан-Диего.

Рейтинг WTA за 11 сентября 2023 года:

  1. Арина Сабаленка – 9266
  2. Ига Швентек (Польша) – 8195
  3. Коко Гауфф (США) – 6165
  4. Джессика Пегула (США) – 5755
  5. Елена Рыбакина (Казахстан) – 5665
  6. Маркета Вондроушова (Чехия) – 3830
  7. Онс Жабер (Тунис) – 3771
  8. Каролина Мухова (Чехия) – 3765
  9. Мария Саккари (Греция) – 3560
  10. Барбора Крейчикова (Чехия) – 3220