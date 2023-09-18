Организация WTA обновила рейтинг лучших теннисисток мира. Изменения касались и нескольких украинок, улучшивших свои позиции. пишет 24 канал.
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Так, на одну позицию поднялась первая ракетка Украины Элина Свитолина. После US Open одесситка впервые после декрета поднялась в топ-25. Прошедшую же неделю Элина пропустила.
Прогресс Свитолиной
Впрочем, на помощь пришел провал Магди Линетт. В прошлом году в этот период полячка дошла до финала турнира в Ченнае, а в этом неудачно выступила в Сан-Диего. В два раза приятнее, что в первом круге турнира WTA500 Магду выбила наша Марта Костюк.
Таким образом, Линетт упала на три ступени, что позволило Светолиной стать 24-й. Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина осталась на 28 месте. А вот статус №3 украинского рейтинга вернула себе Марта Костюк.
Топ-10 украинок в рейтинге WTA:
|МЕСТО
|ИГРОК
|РЕЙТИНГ
|ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИИ
|24
|Элина Свитолина
|1809
|+1
|28
|Ангелина Калинина
|1562
|=
|42
|Марта Костюк
|1195
|+3
|46
|Леся Цуренко
|1152
|-6
|86
|Екатерина Байндль
|776
|-2
|102
|Даяна Ястремская
|665
|+3
|152
|Дарья Снигирь
|490
|-5
|194
|Екатерина Завацкая
|379
|-6
|206
|Юлия Стародубцева
|359
|-4
|253
|Екатерина Володько
|274
|+9
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Изменения в топ-10
После US Open киевлянка пропустила вперед Лесю Цуренко. Впрочем, и победа над Линетт позволила Марте подняться на три ступеньки (42 место), тогда как Леся наоборот упала на шесть позиций из-за отсутствия игр (46 место).
Следует отметить два изменения в топ-10 рейтинга WTA. Джессика Пегула потеснила казашку Елену Рыбакину с четвертого места. В свою очередь на десятую позицию поднялась чешка Барбора Крейчикова, торжествовавшая в Сан-Диего.
Рейтинг WTA за 11 сентября 2023 года:
- Арина Сабаленка – 9266
- Ига Швентек (Польша) – 8195
- Коко Гауфф (США) – 6165
- Джессика Пегула (США) – 5755
- Елена Рыбакина (Казахстан) – 5665
- Маркета Вондроушова (Чехия) – 3830
- Онс Жабер (Тунис) – 3771
- Каролина Мухова (Чехия) – 3765
- Мария Саккари (Греция) – 3560
- Барбора Крейчикова (Чехия) – 3220