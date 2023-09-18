Организация WTA обновила рейтинг лучших теннисисток мира. Изменения касались и нескольких украинок, улучшивших свои позиции. пишет 24 канал.

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Так, на одну позицию поднялась первая ракетка Украины Элина Свитолина. После US Open одесситка впервые после декрета поднялась в топ-25. Прошедшую же неделю Элина пропустила.

Прогресс Свитолиной

Впрочем, на помощь пришел провал Магди Линетт. В прошлом году в этот период полячка дошла до финала турнира в Ченнае, а в этом неудачно выступила в Сан-Диего. В два раза приятнее, что в первом круге турнира WTA500 Магду выбила наша Марта Костюк.

Таким образом, Линетт упала на три ступени, что позволило Светолиной стать 24-й. Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина осталась на 28 месте. А вот статус №3 украинского рейтинга вернула себе Марта Костюк.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA:

МЕСТО ИГРОК РЕЙТИНГ ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИИ 24 Элина Свитолина 1809 +1 28 Ангелина Калинина 1562 = 42 Марта Костюк 1195 +3 46 Леся Цуренко 1152 -6 86 Екатерина Байндль 776 -2 102 Даяна Ястремская 665 +3 152 Дарья Снигирь 490 -5 194 Екатерина Завацкая 379 -6 206 Юлия Стародубцева 359 -4 253 Екатерина Володько 274 +9 Читайте также Положили фаворита на лопатки: сборная Украины по теннису пробилась в квалификацию Кубка Дэвиса

Изменения в топ-10

После US Open киевлянка пропустила вперед Лесю Цуренко. Впрочем, и победа над Линетт позволила Марте подняться на три ступеньки (42 место), тогда как Леся наоборот упала на шесть позиций из-за отсутствия игр (46 место).

Следует отметить два изменения в топ-10 рейтинга WTA. Джессика Пегула потеснила казашку Елену Рыбакину с четвертого места. В свою очередь на десятую позицию поднялась чешка Барбора Крейчикова, торжествовавшая в Сан-Диего.

Рейтинг WTA за 11 сентября 2023 года: