Комитет по этике и честной игре провел расследование ситуации относительно скандала, который возник в матче Львов – Колос. Уже бывший тренер львовян Виталий Шумский убеждал, что получил предупреждение от арбитра за то, что попросил разговаривать с ним на украинском языке.

Инцидент произошел 20 февраля в матче Львов – Колос. Уже после игры Виталий Шумский заявил, что получил предупреждение от арбитра матча после того, как попросил резервного арбитра разговаривать с ним на украинском языке.

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Ситуация вышла за пределы футбольной среды, и ею заинтересовался даже уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

В то же время резервный арбитр матча Николай Кривоносов заявлял, что готов защищать свою честь в суде из-за якобы клеветы.

Уже после этого Виталий Шумский был уволен с должности главного тренера Львова. Новым наставником "горожан" стал Анатолий Бессмертный.

И вот Комитет этики и честной игры рассмотрел этот эпизод и вынес свое решение. Стоит добавить, что на сайте Украинской ассоциации футбола самого решения нет. Есть лишь информация о том, что президент УАФ Андрей Павелко передал результаты проверки инцидента. Детали же выложены на сайте уполномоченного по защите государственного языка.

Наказание для арбитра Кривоноса

"По результатам проверки, проведенной Комитетом по этике и честной игре УАФ, было установлено, что четвертый арбитр матча действительно не общался на государственном языке в соответствии с требованиями ст. 34 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Ему и организаторам соревнований комитет вынес предупреждение и напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения требований ст. 34 языкового закона", – говорится в материалах проверки.

Наказание для тренера Шумского

В то же время, по информации УАФ, "единственным и непосредственным основанием предупреждения главного тренера Виталия Шумского было систематическое проявление несогласия с решением бригады арбитров матча, что является нарушением правил игры IFAB".