Львов 20 февраля в рамках 15 тура провел домашний поединок против Колоса. Главный наставник хозяев Виталий Шумский получил предупреждение после того, как попросил арбитра обращаться к нему на украинском языке.

Матч Львов – Колос запомнился скандальным моментом с участием главного тренера хозяев и судьи. В одном из эпизодов Виталий Шумский неожиданно для всех увидел перед собой желтую карточку.

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Языковой конфликт

Произошло это после словесной перепалки с четвертым арбитром матча, который находится как раз за пределами поля у скамеек запасных. После матча тренер львовян объяснил, что такого он сказал судье, что тот аж показал предупреждение.

Шумский во время диалога с резервным судьей Николаем Кривоносом попросил арбитра отвечать ему на украинском языке, а не на русском. Такая просьба разозлила рефери, он сообщил об этом главному арбитру встречи Виталию Копиевскому, который сразу прибежал к скамейке запасных Львова и продемонстрировал тренеру желтый свет.

Вроде Шумский такой просьбой сделал нажим на четвертого судью. Тренер львовского клуба в послематчевом комментарии заявил, что арбитр не объяснил свое решение.

К слову, матч завершился победой Колоса 0:2. После победы команда из Ковалевки с 22 очками идет 6-й. Львовский клуб с 12 пунктами 10-й.

Интересно, что это уже не первый языковой конфликт в УПЛ. Ранее нападающий Евгений Селезнев поссорился из-за этого с наставником Днепра-1 Игорем Йовичевичем. Хорват попросил футболиста разговаривать на украинском за что получил резкий ответ.