Главный тренер Львова Виталий Шумский 20 февраля в матче против Колоса увидел перед собой желтый свет. Судья показал наставнику карточку из-за того, что он попросил четвертого рефери отвечать ему на украинском языке.

15 тур УПЛ не обошелся без скандалов. На 67-й минуте при счете 0:1 в пользу команды из Ковалевки судья неожиданно остановил игру, чтобы показать тренеру хозяев желтую карточку.

Вот это да Тренер Львова получил карточку из-за того, что попросил судью разговаривать на украинском

Скандальный инцидент

Наставник был шокирован таким решением главного арбитра встречи Виктора Копиевского. На видео видно, как специалист пытался выяснить у судьи, почему получил наказание. Рефери лаконично ответил: "За разговоры". Шумский сказал, что только попросил резервного рефери говорить на украинском, но судья был неумолим.

После этого наставник Львова обратился к четвертому арбитру, с которым предварительно вел диалог. Однако Николай Кривоносов не стал отвечать на вопрос тренера и попросил его успокоиться.

В Украинской ассоциации футбола заявили, что возьмутся за этот эпизод и уже начали проверку. Комитетом будет опрошены свидетели и исследованы материалы с целью выяснения всех обстоятельств этого эпизода и соблюдение Кодекса этики и честной игры.

Матч завершился победой Колоса со счетом 0:2.

Такие инциденты с языковым конфликтом в УПЛ не редкость. Ранее скандал разгорелся вокруг матча Днепр-1 – Колос, когда хорватский наставник хозяев Йовичевич попросил нападающего команды с Ковалевки Евгения Селезнева разговаривать на украинском языке. Сначала форвард в эмоциях резко ответил тренеру, но уже после поединка принес официальные извинения.

Интересно, что сам Йовичевич, который когда-то тренировал львовские Карпаты, из Хорватии, но в жизни разговаривает на украинском.

Видео скандального инцидента в матче Львов – Колос