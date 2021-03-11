Комітетом з етики та чесної гри провів розслідування ситуації щодо скандалу, який виник у матчі Львів – Колос. Вже колишній тренер львів'ян Віталій Шумський переконував, що отримав попередження від арбітра за те, що попросив розмовляти з ним українською мовою.

Інцидент стався 20 лютого у матчі Львів – Колос. Вже після гри Віталій Шумський заявив, що отримав попередження від арбітра матчу після того, як попросив резервного арбітра розмовляти з ним українською мовою.

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Ситуація вийшла за межі лише футбольного середовища, і нею зацікавився навіть уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Водночас резервний арбітр матчу Микола Кривоносов заявляв, що готовий захищати свою честь у суді через нібито наклеп.

Вже після цього Віталія Шумського було звільнено з посади головного тренера Львова. Новим наставником "містян" став Анатолій Безсмертний.

І от комітет етики та чесної гри розглянув цей епізод та виніс своє рішення. Варто додати, що на сайті Української асоціації футболу самого рішення немає. Є лише інформація про те, що президент УАФ Андрій Павелко передав результати перевірки інциденту. Деталі ж викладені на сайті уповноваженого із захисту державної мови.

Покарання для арбітра Кривоноса

"За результатами перевірки, проведеної Комітетом з етики та чесної гри УАФ, було встановлено, що четвертий арбітр матчу дійсно не спілкувався державною мовою відповідно до вимог ст. 34 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Йому та організаторам змагань комітет виніс попередження та нагадав про необхідність неухильного дотримання вимог ст.34 мовного закону", – йдеться у матеріалах перевірки.

Покарання для тренера Шумського

Водночас, за інформацією УАФ, "єдиною й безпосередньою підставою попередження головного тренера Віталія Шумського був систематичний вияв незгоди з рішенням бригади арбітрів матчу, що є порушенням правил гри IFAB".