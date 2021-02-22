Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень направил письмо главе Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрею Павелко. Кремень обратился к Павелко из-за языкового инцидента во время матча 15 тура чемпионата Украины между Львовом и Колосом.

Уполномоченный просит УАФ за 2 недели предоставить объяснения относительно действий судей, которые использовали негосударственный язык во время обслуживания матча Львов – Колос

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Для принятия дальнейшего решения прошу в двухнедельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями негосударственного языка во время обслуживания матча и предъявления желтой карточки тренеру ФК Львов по возможному признаку языковой дискриминации,

– говорится в письме.

Что произошло во время матча Львов – Колос

Поединок 15 тура УПЛ состоялся в субботу, 20 февраля. Во втором тайме наставник Львова Виталий Шумский получил предупреждение.

Виктор Копиевский наказал тренера после получения уведомления с помощью радиосвязи от четвертого арбитра Николая Кривоносова.

Шумский заявил, что получил желтую карточку после того, как попросил резервного арбитра обращаться к нему на украинском.

Глава УАФ Андрей Павелко уже ответил Кременю. В частности, УАФ сообщает, что Комитет по этике и честной игре начал проверку инцидента.