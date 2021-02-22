Николай Кривоносов, резервный арбитр матча 15 тура чемпионата Украины между Львовом и Колосом, готов защищать свою честь в суде. Кривоносов может пойти в суд после обвинений тренера Львова Виталия Шумского.

Арбитры матча написали объяснение

Наставник Львова Шумский получил желтую карточку в матче против Колоса. Тренер заявил, что был наказан главным арбитром матча, ведь просил Кривоносова говорить на украинском.

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По информации телеграм-канала "Бомбардир", арбитры матча уже написали объяснение эпизода в комитет арбитров.

Они утверждают, что Шумский был наказан за замечания в грубой форме, а не просьбу говорить на украинском.

Эти документы теперь идут в КДК (Контрольно-дисциплинарный комитет, – Спорт 24). По словам арбитров, предупреждение Шумский получил за системные замечания в грубой форме арбитрам и публичные претензии в течение игры,

– говорится в сообщении.

Также сообщается, что четвертый арбитр матча Николай Кривоносов собирается подавать иск в суд за клевету.

Что известно о скандале на матче во Львове?