Арбитр матча Львов – Колос может подать иск в суд за клевету
Николай Кривоносов, резервный арбитр матча 15 тура чемпионата Украины между Львовом и Колосом, готов защищать свою честь в суде. Кривоносов может пойти в суд после обвинений тренера Львова Виталия Шумского.
Источник:"Бомбардир"
Арбитры матча написали объяснение
Наставник Львова Шумский получил желтую карточку в матче против Колоса. Тренер заявил, что был наказан главным арбитром матча, ведь просил Кривоносова говорить на украинском.
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По информации телеграм-канала "Бомбардир", арбитры матча уже написали объяснение эпизода в комитет арбитров.
Они утверждают, что Шумский был наказан за замечания в грубой форме, а не просьбу говорить на украинском.
Эти документы теперь идут в КДК (Контрольно-дисциплинарный комитет, – Спорт 24). По словам арбитров, предупреждение Шумский получил за системные замечания в грубой форме арбитрам и публичные претензии в течение игры,
– говорится в сообщении.
Также сообщается, что четвертый арбитр матча Николай Кривоносов собирается подавать иск в суд за клевету.
Что известно о скандале на матче во Львове?
- Главный арбитр матча Львов – Колос Виктор Копиевский наказал тренера львовян во втором тайме.
- Он принял решение продемонстрировать Шумскому желтую карточку после получения сообщения по радиосвязи от Кривоносова.
- Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к главе Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрею Павелко. Он просит УАФ течение 2 недель объяснить действие судей.
- Павелко ответил Креминю. В частности, Комитет по этике и честной игре уже начал проверку инцидента.
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