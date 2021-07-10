Магучих виграла "золото" молодежного чемпионата Европы: украинка установила рекорд

10 июля 2021 , 20:23
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Источник:

24 канал

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих получила очередную награду. Ярослава стала лучшей на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике в Таллинне (Эстония).

Магучих установила рекорд

Украинка с первой попытки взяла высоту 200 сантиметров, установив рекорд континентального первенства среди молодежи.

К слову Ярослава Магучих с рекордом сезона победила на этапе Бриллиантовой лиги

Магучих все попытки выполнила с первого раза – она брала высоту 185, 189, 195 см и 200 сантиметров соответственно.

Результаты прыжков в высоту U-23

1. Ярослава Магучих (Украина) –  200 см
2. Мая Нильссон – Швеция) –  189 см
3. Лия Апостоловски – Словения) –  189 см

Успехи Магучих

  • Магучих удачно проводит 2021 год, который начала с победы на "Рождественских стартах" в Киеве. Впоследствии Ярослава победила на турнире UdinJump в словацкой Банской-Бистрицы.
  • Там Магучих взяла высоту 2.06 метра, что позволило легкоатлетке установить новый мировой рекорд среди юниорок в помещении.
  • Также Магучих отпраздновала победу на турнирах в Италии и Германии. В марте Ярославе удалось стать чемпионкой Европы в Польше.
  • Недавно Ярослава победила на этапе Бриллиантовой лиги в Швеции.
Автор: Михайло Гема