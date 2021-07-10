Магучих виграла "золото" молодежного чемпионата Европы: украинка установила рекорд
10 июля 2021 , 20:23Читати новину українською
Источник:24 канал
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих получила очередную награду. Ярослава стала лучшей на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике в Таллинне (Эстония).
Магучих установила рекорд
Украинка с первой попытки взяла высоту 200 сантиметров, установив рекорд континентального первенства среди молодежи.
К слову Ярослава Магучих с рекордом сезона победила на этапе Бриллиантовой лиги
Магучих все попытки выполнила с первого раза – она брала высоту 185, 189, 195 см и 200 сантиметров соответственно.
Результаты прыжков в высоту U-23
1. Ярослава Магучих (Украина) – 200 см
2. Мая Нильссон – Швеция) – 189 см
3. Лия Апостоловски – Словения) – 189 см
Успехи Магучих
- Магучих удачно проводит 2021 год, который начала с победы на "Рождественских стартах" в Киеве. Впоследствии Ярослава победила на турнире UdinJump в словацкой Банской-Бистрицы.
- Там Магучих взяла высоту 2.06 метра, что позволило легкоатлетке установить новый мировой рекорд среди юниорок в помещении.
- Также Магучих отпраздновала победу на турнирах в Италии и Германии. В марте Ярославе удалось стать чемпионкой Европы в Польше.
- Недавно Ярослава победила на этапе Бриллиантовой лиги в Швеции.