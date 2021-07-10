Магучих установила рекорд

Украинка с первой попытки взяла высоту 200 сантиметров, установив рекорд континентального первенства среди молодежи.

К слову Ярослава Магучих с рекордом сезона победила на этапе Бриллиантовой лиги

Магучих все попытки выполнила с первого раза – она брала высоту 185, 189, 195 см и 200 сантиметров соответственно.

Результаты прыжков в высоту U-23

1. Ярослава Магучих (Украина) – 200 см

2. Мая Нильссон – Швеция) – 189 см

3. Лия Апостоловски – Словения) – 189 см

Успехи Магучих