Ярослава Магучих сразу показала, что намерена бороться за самые высокие результаты на этапе в Стокгольме. Поэтому первый свой прыжок сделала на 1,89 метра, с первой попытки взяв необходимую высоту. Далее были 1,93 метра, 1,96 метра и 1,99 метра, которые украинка покоряла с первой попытки.

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С высотой в 2,01 метра Ярослава справилась лишь со второй попытки. Но все-таки улучшила свой лучший результат сезона (до этого он был 2,00 метра).

За победу на турнире украинка вела борьбу против представительницы Австралии Николы МакДермотт, которая тоже со второй попытки взяла 2,01, установив личный рекорд в карьере.

Магучих решила на этом не останавливаться, и подняла планку до 2,03. В этом сезоне такую высоту еще никому не удалось преодолеть. И первые две попытки украинки тоже оказались неудачны. И все же третья попытка принесла успех.

После этого Магучих решила прыгать на 2,07 метра. На такую высоту прыгнула хорватка Бланка Влашич в Стокгольме в 2007 году. Рекорд же принадлежит Стефке Костадиновой, которая еще в 1987 году прыгнула на 2,09 метра. А олимпийский рекорд – россиянке Елене Слесаренко. На Олимпиаде-2004 в Афинах она прыгнула на 2,06.

Но все три попытки Магучих повторить рекорд оказались неудачными.

Стоит добавить, что еще одна украинка Ирина Геращенко на этих соревнованиях прыгнула на 1,96 метра. Это ее лучший показатель в этом сезоне. Но для того, чтобы подняться на подиум, этого оказалось мало – лишь четвертое место.