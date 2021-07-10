Магучіх встановила рекорд

Українка з першої спроби взяла висоту 200 сантиметрів, встановивши рекорд континентальної першості серед молоді.

До слова Ярослава Магучіх з рекордом сезону перемогла на етапі Діамантової ліги

Магучіх всі спроби виконала з першого разу – вона брала висоту 185, 189, 195 см і 200 сантиметрів відповідно.

Результати стрибків у висоту U-23

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 200 см

2. Мая Нільссон (Швеція) – 189 см

3. Лія Апостолівські (Словенія) – 189 см

Успіхи Магучіх