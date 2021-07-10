Магучіх встановила рекорд
Українка з першої спроби взяла висоту 200 сантиметрів, встановивши рекорд континентальної першості серед молоді.
До слова Ярослава Магучіх з рекордом сезону перемогла на етапі Діамантової ліги
Магучіх всі спроби виконала з першого разу – вона брала висоту 185, 189, 195 см і 200 сантиметрів відповідно.
Результати стрибків у висоту U-23
1. Ярослава Магучіх (Україна) – 200 см
2. Мая Нільссон (Швеція) – 189 см
3. Лія Апостолівські (Словенія) – 189 см
Успіхи Магучіх
- Магучіх вдало проводить 2021 рік, який розпочала з перемоги на "Різдвяних стартах" у Києві. Згодом Ярослава перемогла на турнірі UdinJump у словацькій Банській-Бистриці.
- Там Магучіх взяла висоту 2.06 метри, що дозволило легкоатлетці встановити новий світовий рекорд серед юніорок у приміщенні.
- Також Магучіх відсвяткувала перемогу на турнірах в Італії та Німеччині. У березні Ярославі вдалося стати чемпіонкою Європи у Польщі.
- Нещодавно Ярослава перемогла на етапі Діамантової ліги у Швеції.