Ярослава Магучих в очередной раз доказала, что является одной из лучших легкоатлеток мира в прыжках в высоту. Украинка боролась за "золото" с землячкой Юлией Левченко.

Источник: 24 канал

Горячая борьба между украинками Ярославой Магучих и Юлией Левченко продолжилась и в 2021 году. На этот раз более сильной оказалась Ярослава. Обе спортсменки приняли участие в турнире UdinJump в словенской Банска-Бистрице.

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Победа с мировым рекордом

Легкоатлетки из Украины легко брали высоту, лишь однажды на 1.85 оступилась Юлия, взяв ее со второй попытки. А вот высота 1.93 метра стала настоящей проблемой для украинских девушек. Обе только после второй попытки смогли покорить планку.

На этой высоте в борьбу за награды вступила белорусская представительница Карина Демидик, которая в отличие от украинок взяла эту планку с первого раза. Ключевой стала высота 1.96 метра. После которой между Левченко и Магучих разгорелась борьба за победу.

Магучих с первой попытки взяла как 1.99 метра, так и 2.01 метра. Левченко после неудачной попытки на 1.99 метра перенесла высоту на 2.01 метра, но ее не взяла. На этом Ярославу было уже не остановить. Девушка взяла не только высоту 2.03, а впоследствии – и 2.06 метра. Такой результат позволил легкоатлетке установить новый мировой рекорд среди юниорок в помещении. Также результат Магучих стал рекордом и для Украины.

WOW



2.06m WL and national record for Yaroslava Mahuchikh.



Highest EVER by a teenager and highest indoors since 2006.



MIND BLOWN #WorldIndoorTour pic.twitter.com/ImdImlItlz — World Athletics (@WorldAthletics) February 2, 2021

Украинка могла и вообще попробовать свои силы на высоте 2.09, что позволило бы Ярославе побить мировой рекорд, который составляет 2.08. Но девушка уже решила этого не делать.

Результаты (в метрах)

Ярослава Магучих (Украина) – 2.06 Юлия Левченко (Украина) – 1.96 Карина Демидик (Беларусь) – 1.93 Елена Валлортигара (Италия) – 1.93

Видео прыжка Ярославы Магучих

Удачный старт 2021 года для Магучих: коротко

В новом 2021 году Магучих одержала уже третью победу. Сначала ей не было равных на "Рождественских стартах" в Киеве – 2.02. Этот результат стал повторением рекорда Украины в помещении. Интересно, что спортсменка побила свой же рекорд, который установила в 2020 году в немецком Карлсруэ.

Недавно Ярослава одержала победу в итальянском городе Удине, где взяла высоту 2 метра.



Достижения Ярославы Магучих / Инфографика Спорт 24