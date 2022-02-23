Я хочу мира и светлого неба над головой моей семьи и всего украинского народа, – Харлан
Источник:фейсбук Ольги Харлан
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан опубликовала пост о ситуации в Украине после российской агрессии.
Харлан опубликовала пост в соцсетях, где она на фото во время исполнения гимна Украины – ее рука в это время лежит на сердце.
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Украина – это мой дом, Украина – это моя родина! Я хочу мира и светлого неба над головой моей семьи и всего украинского народа! Мы сильны и мы преодолеем все вместе!
– говорится в заметке Харлан.
Кроме того, спортсменка опубликовала в сторис пост о том, что Украина имеет свою историю, культуру, язык, нацию, территорию и является суверенным государством, а не частью России.
"Никогда такой не была и не будет", – говорится в посте.
Харлан присоединилась к другим украинским спортсменам, которые выразили слова поддержки Украине из-за военного вторжения России. Кроме нее, это также сделали Дарья Билодид, Роман Зозуля, Владимир Кличко, Сергей Стаховский, Оксана Баюл, Анастасия Брызгина, Андрей Шевченко и другие. Поддержал украинский народ и бывший футболист киевского Динамо, а теперь мэр грузинской столицы Тбилиси Каха Каладзе.