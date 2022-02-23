Харлан опублікувала пост в соцмережах, де вона на фото під час виконання гімну України – її рука в цей час лежить на серці.

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Україна – це мій дім, Україна – це моя батьківщина! Я хочу миру та світлого неба над головою моєї родини та усього українського народу! Ми сильні і ми подолаємо все разом!

– йдеться в дописі Харлан.

Окрім того, спортсменка опублікувала в сторіс пост про те, що Україна має свою історію, культуру, мову, націю, територію та є суверенною державою, а не частиною Росії.

"Ніколи такою не була і не буде", – йдеться в пості.

Харлан доєдналася до інших українських спортсменів, які висловили слова підтримки Україні через військове вторгнення Росії. Окрім неї, це також зробили Дарія Білодід, Роман Зозуля, Володимир Кличко, Сергій Стаховський, Оксана Баюл, Анастасія Бризгіна, Андрій Шевченко та інші. Підтримав український народ і колишній футболіст київського Динамо, а тепер мер грузинської столиці Тбілісі Каха Каладзе.