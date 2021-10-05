Майк Тайсон був здивований реакцією британця Ентоні Джошуа на поразку від українця Олександра Усика.
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Ще раз подивився бій Джошуа і Усика. Перше, що мені впало в очі після бою, це як вони ставляться один до одного – це заслуговує на похвалу. Мені подобається, як Джошуа справляється з поразками – завжди тримається максимально достойно,
– почав легендарний боксер.
"Не секрет, що іноді всередині мене прокидається маленький Хейтер, але я був шокований від того, яку зразкову поведінку вони демонстрували після завершення бою. Думаю, що того вечора кожен із бійців здобув перемогу, на мій погляд", – написав Тайсон.
Усик переміг Джошуа у Лондоні: коротко
- 25 вересня Усик зганьбив Джошуа на очах його рідних фанатів. Українець став переможцем за одноголосним рішенням суддів. Олександр вже з перших секунд бою обрав правильну тактику та показав, що відбере чемпіонські титули у Ентоні. Хоча міг українець перемогти нокаутом в останньому 12 раунді. Але Ентоні врятував фінальний гонг.
- Після поєдинку боксери тепло привітали одне одного. У роздягальні українець віддав британцю пояси. Усик ж отримає нові, які вже незабаром мають прилетіти в Україну.
- Джошуа наголосив, що реваншу бути ще до того, як рефері оголосив про рішення суддів. Олександр не проти вдруге побити Ентоні, але цього разу вже за підтримки українських уболівальників.
- Промоутер Едді Хірн не виключив, що реванш може відбутись у Києві.