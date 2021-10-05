Майк Тайсон був здивований реакцією британця Ентоні Джошуа на поразку від українця Олександра Усика.

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Ще раз подивився бій Джошуа і Усика. Перше, що мені впало в очі після бою, це як вони ставляться один до одного – це заслуговує на похвалу. Мені подобається, як Джошуа справляється з поразками – завжди тримається максимально достойно,

– почав легендарний боксер.

"Не секрет, що іноді всередині мене прокидається маленький Хейтер, але я був шокований від того, яку зразкову поведінку вони демонстрували після завершення бою. Думаю, що того вечора кожен із бійців здобув перемогу, на мій погляд", – написав Тайсон.

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